Aeroporti, Galletti (M5S): “Salvini gioca di sponda con Renzi. Conti spieghi ai pisani come intende tutelare il Galilei”

FIRENZE -“Il governo, per voce del ministro Salvini, ha dichiarato che sosterrà la crescita di Peretola. Come farà il sindaco Conti a spiegarlo ai pisani?”: ad affermarlo è Irene Galletti, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione, che commenta così la risposta del ministro Matteo Salvini al Question Time presentato dal senatore fiorentino di Italia Viva, Matteo Renzi, sugli aeroporti toscani e sul Pnrr.

“La favola che gli scali di Pisa e Firenze possano entrambi crescere all’infinito senza entrare in conflitto tra di loro, – aggiunge Galletti – è una fantasia che viene alimentata da un puro spirito propagandistico, che Lega e Italia Viva condividono. La risposta che il ministro Matteo Salvini ha dato al senatore fiorentino Matteo Renzi in Senato, in merito al Question Time che chiedeva chiarimenti sulla strategicità degli aeroporti toscani, mostra oltre ogni ragionevole dubbio le vere intenzioni del governo. Come farà il sindaco Michele Conti a rassicurare i cittadini del fatto che i vettori non migreranno in massa verso Firenze, non appena l’ampliamento di Peretola sarà concluso?”.

“Tutti i pisani sono consapevoli del fatto che senza un sistema di trasporti intermodale che metta in rete gli scali toscani con l’alta velocità ferroviaria, e una diversa destinazione delle tipologie di volo operate dagli aeroporti, la competizione taglierebbe fuori Pisa deprimendo l’economia della costa toscana. Questa è una situazione che deve scongiurare la politica, a patto che ne abbia davvero l’intenzione e oggi sappiamo che siamo rimasti davvero in pochi ad avere a cuore il destino del Galilei. La sintonia tra Renzi e Salvini – conclude – è figlia di una politica miope che anche il governatore Eugenio Giani condivide, volta principalmente ad accentrare gli investimenti su Firenze. Peretola ha esaurito lo spazio per crescere e già adesso necessiterebbe di interventi per ridurre la pressione ambientale sul territorio in cui insiste”.