Aeroporti Toscani. Enac dice no alla vendita dell’handling a Consulta. PRC Toscana: “Si ritiri la procedura di vendita”

FIRENZE – “La vendita del comparto handling degli scali fiorentino e pisano non può essere ceduta, da Toscana Aeroporti, alla società Consulta. Non lo dice qualche anti storico avversario del “dio mercato” ma Enac, in una nota di risposta a quanto richiesto dalla commissione di controllo del Comune di Pisa, attivata grazie al lavoro del consigliere Auletta (Una Città in Comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)”. A dirlo, in una nota, è la segreteria regionale di Rifondazione Comunista: “E il diniego – continua il comunicato – è motivato da Enac per il fatto che si creerebbe un monopolio, vista già la presenza rilevante di Consulta nel comparto. Per superare l’empasse si dovrebbe praticamente ripartire da zero, cioè con una gara o una cessione parziale, se si perfezionasse la vendita a Consulta. Si aprirebbero quindi scenari insensati, anti economici, oltre che ipotecare pesantemente, e ulteriormente, il futuro delle centinaia di lavoratori coinvolti. Con il parere di Enac il re è nudo: la procedura di vendita dell’handling va ritirata. Siamo di fronte infatti ad un non senso anche dal punto di vista delle mere regole di mercato, oltre che dell’interesse pubblico e quello della difesa dei lavoratori, che già era compromesso prima dell’arrivo del parere, mica ci diranno che, per il Pd e destre varie, qualche attore della vicenda conta addirittura più del mercato? In tutto questo non pervenuta la Regione, che nulla ha eccepito se non per “scappare” di fatto dal Cda della società proprietaria degli scali. Un disastro totale, si ritiri immediatamente la procedura di vendita dell’handling. Già sono in via di presentazione atti istituzionali nei comuni da parte di consiglieri prc, che tengono conto di questa importante novità di oggi”.