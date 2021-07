Aeroporto. Castro e Giannelli (FI) “Salvaguardare qualità e professionalità”

CALENZANO – Nella giornata di mobilitazione dei lavoratori del comparto Handling dell’aeroporto il 6 luglio erano presenti anche i rappresentanti di Forza Italia. “La nostra presenza alla mobilitazione del 6 luglio scorso, – dicono Monica Castro, responsabile dipartimento attività produttive Forza Italia, e Giampaolo Giannelli, vicecoordinatore provinciale Forza Italia – a fianco dei lavoratori, ha voluto rappresentate sostegno e vicinanza al personale ceduto, con tutte le garanzie e le tutele per la forza lavoro, che non deve essere penalizzato in alcun modo”.

“Oltre a questo, sono due gli aspetti che necessitano di attenzione, – proseguono i due esponenti di Forza Italia – e che quindi auspichiamo con forza saranno salvaguardati. Il primo, riguarda la continuità della qualità del servizio che finora era garantita allo scalo fiorentino, nettamente superiore rispetto ad altre realtà aeroportuali italiane, e che deve proseguire. Il secondo aspetto riguarda la salvaguardia della professionalità, che si lega ovviamente alla sicurezza, indispensabili per un comparto cosi delicato come l’handling aeroportuale”.

“Auspichiamo – concludono – quindi che la Regione Toscana garantisca il massimo impegno in questa direzione, visto che in questo ambito sono stati stanziati anche soldi pubblici, il che porta alla necessità di vigilare, oltre che dare una linea di indirizzo, per l’operatività futura dell’handling fiorentino”.