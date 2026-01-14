Aeroporto. Comuni di Sesto, Calenzano e Campi “Stupiti dalle parole della sindaca metropolitana”

SESTO FIORENTINO – Anche l’Università di Firenze si unisce ai Comuni della Piana per i ricorsi relativi alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola. Elemento questo che fa alzare i toni tra i Comuni della Metrocittà e la sindaca della stessa Metrocittà e sindaca di Firenze, Sara Funaro. “Conosciamo e rispettiamo le posizioni della sindaca Funaro in […]

SESTO FIORENTINO – Anche l’Università di Firenze si unisce ai Comuni della Piana per i ricorsi relativi alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola. Elemento questo che fa alzare i toni tra i Comuni della Metrocittà e la sindaca della stessa Metrocittà e sindaca di Firenze, Sara Funaro. “Conosciamo e rispettiamo le posizioni della sindaca Funaro in merito all’aeroporto di Firenze, pur non condividendo”. Scrivono in una nota il vicesindaco facente funzioni di sindaco di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani commentando le dichiarazioni della sindaca di Firenze e sindaca metropolitana Sara Funaro.

“Tuttavia, – scrivono i sindaci – ci stupiscono, data la sua veste di sindaca metropolitana, le esternazioni rese ieri, commentando i ricorsi dei nostri comuni, e oggi, a proposito di quello avanzato dall’Università di Firenze. Le questioni sollevate dai Comuni, che rappresentano i cittadini, e dalla rettrice per conto dell’Università sono di estrema rilevanza poiché è oggettivo che la nuova pista andrà a interferire con le attività del Polo scientifico e a rivoluzionare gli assetti urbanistici e idraulici della Piana. Riteniamo fuori luogo il richiamo all’interesse collettivo contrapposto a quello particolare che sarebbe rappresentato dall’Università, istituzione che, per sua natura è portatrice di interessi di carattere generale. Le nostre comunità rappresentano oltre centomila cittadini della Città Metropolitana di Firenze: alla sindaca metropolitana chiediamo maggiore rispetto nel trattare un tema che inciderà profondamente sul futuro del nostro territorio, in merito al quale ha il dovere istituzionale di farsi promotrice di un confronto che restituisca centralità alla politica e rimetta veramente al centro gli interessi di tutti”.