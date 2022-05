Aeroporto, da Enac arriva il via libera alla nuova pista

FIRENZE – Enac ha dato il via libera alla nuova pista di 2.200 metri dell’aeroporto di Peretola, con un’angolazione diversa rispetto all’autostrada A11, inclinata di circa 4 gradi quindi non allungabile in futuro proprio per questa sua caratteristica. Si tratta di una nuova pista di 200 metri più corta rispetto all’iniziale ipotesi di pista parallela […]

FIRENZE – Enac ha dato il via libera alla nuova pista di 2.200 metri dell’aeroporto di Peretola, con un’angolazione diversa rispetto all’autostrada A11, inclinata di circa 4 gradi quindi non allungabile in futuro proprio per questa sua caratteristica. Si tratta di una nuova pista di 200 metri più corta rispetto all’iniziale ipotesi di pista parallela (2.400 metri) con il cono di volo degli aerei in partenza e in arrivo compreso tra l’oasi di Focognano e l’area di Case Passerini. Una scelta presa per rispettare più possibile il binomio sicurezza e rispetto dell’ambiente considerando che, costruita in quel tratto, l’impatto sui centri abitati sarà minore e allo stesso tempo ci saranno meno chiusure per fenomeni atmosferici come vento e nebbia. Adesso Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, dovrà presentare il nuovo Masterplan.