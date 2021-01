Aeroporto di Firenze: nel 2020 individuati oltre 1 milione di euro non dichiarati

FIRENZE – Nonostante le problematiche legate all’emergenza Covid-19, che hanno ridotto l’operatività dello scalo fiorentino di oltre il 70%, nel corso del 2020 i funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno contestato 59 violazioni che si riferiscono a somme rinvenute per un totale di oltre 1 milione di euro, che hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di quasi 20.000 euro, nonché importi sequestrati pari a quasi 170.000 euro.

Tra questi, solo negli ultimi 3 mesi del 2020, sono stati eseguiti quasi 400 controlli a passeggeri, accertando una movimentazione di denaro per circa 750.000 euro in contanti. “I risultati raggiunti – si legge in una nota – sono il frutto dell’analisi dei rischi e delle tecniche investigative sviluppate dai funzionari Agenzia Dogane Monopoli e dai militari del 1° Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza in servizio presso l’aeroporto di Firenze, le quali hanno consentito di far emergere nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro. Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria che possono sottendere a ulteriori fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di transazioni commerciali e il finanziamento di attività di natura criminosa”.