Aeroporto di Firenze, per Giani “la pista è un obiettivo imprescindibile”

FIRENZE – “La modernizzazione dello scalo di Peretola, il suo migliore inserimento nel contesto urbanistico e ambientale della Piana fiorentina, grazie alla pista parallela all’autostrada, è obiettivo imprescindibile per il sistema infrastrutturale aeroportuale toscano”. Così il presidente del Consiglio regionale e candidato per il centro-sinistra alle prossime regionali in Toscana, Eugenio Giani, commenta la sentenza del Consiglio di stato sull’aeroporto di Firenze. “Le sentenze, prima del Tar e poi del Consiglio di stato, – aggiunge – non incidono sull’indirizzo alla realizzazione, confermata da otto anni nell’assemblea rappresentativa regionale della Toscana, ma si riferiscono alla redazione corretta e approfondita di documenti che accompagnano la Via. Lette in dettaglio le prescrizioni e una volta analizzati gli aspetti della Via in grado di superare le eccezioni poste dalla giustizia amministrativa” per Giani “l’iter per la realizzazione della importante opera potrà riprendere”.