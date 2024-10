Aeroporto di Firenze, Stella (FI): “Contro lo sviluppo dello scalo non solo il Pd, Forza Italia l’unica a battersi per il rilancio” 

FIRENZE – “Occorre investire sia sull’aeroporto di Pisa che sull’aeroporto di Firenze, sul sistema integrato toscano. Questa mozione, invece, è un atto che, se verrà approvato, affosserà definitivamente lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale e dello scalo fiorentino. Quando, in questa mozione, viene scritto che si potrà ampliare lo scalo ‘a patto che si stia entro i limiti consentiti dal Parco della Piana’, vuol dire che sull’aeroporto di Firenze si pone una pietra tombale. Mettere insieme le due questioni è un grave errore, ci siamo battuti sul Pit, quando prevedeva il recinto sul sistema aeroportuale toscano e sullo scalo fiorentino”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in un passaggio del suo intervento sulla mozione del consigliere Giovanni Galli (Lega) sul tema dell’aeroporto di Firenze. Mozione che, al termine del dibattito, non è stata votata ma rimandata in Commissione per un nuovo esame.

“Sono l’unico esponente del Consiglio regionale della Toscana, eletto nel collegio di Firenze, che difende lo sviluppo e il rilancio dell’aeroporto di Peretola – ha aggiunto Stella – e Forza Italia è forse l’unica forza politica che ancora si batte per lo sviluppo dello scalo fiorentino, per una nuova pista e un nuovo terminale e, contestualmente, per lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano. È una posizione assolutamente legittima essere contrari allo sviluppo di Peretola, noi non siamo d’accordo perché siamo da sempre a favore. Vorrei ricordare però, ai colleghi dei gruppi di centrodestra, che lo sviluppo dell’Amerigo Vespucci era uno dei punti contenuti nel programma del candidato presidente della nostra coalizione nel 2020, con tanto di ampliamento e direzionamento della pista dello scalo fiorentino. Ad avere ucciso l’aeroporto di Firenze è stato il Partito Democratico, ma dispiace vedere che oggi su questo tema c’è una maggioranza allargata…”