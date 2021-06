Aeroporto di Peretola, Forza Italia: “Avanti con lo sviluppo”

FIRENZE – “Come era ovvio la sentenza del Consiglio di Stato non ha svolto alcun ruolo tombale e per questo salutiamo con favore la presentazione delle linee guida propedeutiche per il nuovo piano infrastrutturale per lo sviluppo degli scali di Firenze e Pisa presentate stamani. Adesso le istituzioni locali, metropolitane e regionali facciano quanto gli […]

FIRENZE – “Come era ovvio la sentenza del Consiglio di Stato non ha svolto alcun ruolo tombale e per questo salutiamo con favore la presentazione delle linee guida propedeutiche per il nuovo piano infrastrutturale per lo sviluppo degli scali di Firenze e Pisa presentate stamani. Adesso le istituzioni locali, metropolitane e regionali facciano quanto gli compete, archiviando una volta per tutti campanilismi di sorta. Tutto ciò rappresenta l’ultima chiamata per la politica per dimostrarsi finalmente dalla parte dello sviluppo di Firenze”. Si esprimono così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento, e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale azzurro che aggiungono: “Forza Italia, come sempre fatto in questi anni, continuerà a sostenere il progetto di sviluppo di Toscana Aeroporti, con la consapevolezza di fare l’interesse di tutta la Regione e di tutta l’area metropolitana fiorentina che potrebbe beneficiare, così, anche di importanti ricadute occupazionali. Oggi i due scali di Firenze e Pisa sono complementari e se uno cresce non lo fa a discapito dell’altro, occorre dunque dire basta all’immobilismo, al campanilismo e alle lotte intestine ed ideologiche degli ultimi 20 anni e inaugurare una nuova fase di sviluppo e concertazione con i territori interessati dall’ampliamento della pista. Da Forza Italia non mancherà mai il sostegno per dare alla Toscana un futuro di sviluppo e di investimenti a garanzia della crescita e del benessere di tutte le comunità”.