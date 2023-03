Aeroporto di Peretola, Giani: “Entro ottobre la fase di realizzazione dell’opera”

FIRENZE – “La volontà della Regione è quella di realizzare la nuova aereostazione a Pisa e la pista che può consentire gli obiettivi di sicurezza ed abbattimento dell’inquinamento acustico nello scalo di Peretola” che “già nel decreto ministeriale del 1929 era in località Cipresso del Nistro e prevedeva una pista parallela all’autostrada”. Con queste parole il presidente della Regione Eugenio Giani, ha risposto all’interrogazione dei consiglieri di Italia Viva Maurizio Sguanci e Stefano Scaramelli sulla posizione della Giunta rispetto all’iter realizzativo della nuova pista dell’aeroporto di Peretola e per conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

“Riprendiamo l’indirizzo di chi ha progettato la pista” e secondo i quali “questa – continua Giani – sia per le condizioni di volo che geo-naturali, dovesse essere il più possibile parallela all’autostrada e non, in modo anomalo come oggi, perpendicolare”. “La nuova pista avrà un cono di volo che va dalla collinetta di Case Passerini a una direttrice tra Capalle e Firenze nord, e se oggi interessa il sorvolo di 50mila persone, domani interesserà solo 300/400 persone”.

Sullo stato di avanzamento del progetto, Giani ricorda che “c’è stato un dibattito pubblico, terminato con varie osservazioni. Toscana aeroporti nella sua relazione a Enac ha indicato la modifica del progetto tenendo conto delle osservazioni”. “Entro Pasqua – ha concluso – il materiale di questo progetto di pista declinata di 2.200 metri verrà trasmesso a Roma dove Enac farà intraprendere al progetto il percorso per l’acquisizione della Via, della Vas e, una volta approvato, si passerà alla fase esecutiva. Presumo che a settembre-ottobre inizierà la fase di realizzazione dell’opera”. “Sono soddisfatto di quanto ha detto – ha risposto Sguanci – in linea con quanto detto anche dal sindaco Dario Nardella che ha ricordato che la pista di Peretola è tra le prime 15 opere più importanti da mettere in opera di costruzione da qui alla fine del suo mandato”.