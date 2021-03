Aeroporto di Peretola, Lega Salvini Firenze: “Il Pd è contro lo sviluppo di Firenze”

FIRENZE – “I dubbi avanzati da Enrico Letta e dal Partito Democratico in merito allo sviluppo aeroportuale fiorentino rischiano di compromettere lo sviluppo infrastrutturale di cui la città ha bisogno”. A dirlo senza tanti giri di parole è il commissario fiorentino del Carroccio, Federico Bussolin. “In questa fase storica – continua – dove Firenze chiede maggiore autonomia per il turismo e gli investimenti, il compimento delle opere infrastrutturali diventa strategico. Il Partito Democratico ha sabotato per troppo tempo lo sviluppo del sistema aeroportuale, compromettendo non solo gli investimenti in città, ma anche il consolidamento di un turismo di qualità: il passo indietro di Enrico Letta è quindi irricevibile e inaccettabile per Firenze. Il fatto di contrapporre l’ipotesi di un collegamento veloce Firenze – Pisa con lo scalo aeroportuale fiorentino è un errore da non commettere, indice di una visione politica statica”.

“L’ampliamento dell’aeroporto – dichiara congiuntamente il gruppo consiliare Lega Salvini Firenze in una nota – è nel programma di mandato del Sindaco Nardella che è stato votato ed approvato dal consiglio comunale: se il Pd ha cambiato idea è necessario che la maggioranza si pronunci. Per questo chiederemo una verifica della maggioranza, perché rimette nuovamente in discussione un progetto fondamentale per il rilancio dell’intera regione di cui Firenze è il cuore e motore. Se qualcuno aveva ancora dubbi – conclude la nota – sui motivi per i quali da trent’anni si dibatte sullo stesso tema senza trovare una soluzione adeguata, le parole di Letta dimostrano inequivocabilmente che le responsabilità sono di quel partito che governa Firenze, i comuni dell’area metropolitana e la Toscana da più di mezzo secolo”.