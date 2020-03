Aeroporto, due compagnie sospendono i collegamenti con l’Italia. Tanti i voli cancellati

FIRENZE – Come era prevedibile, l’emergenza Coronavirus (al di là dell’aspetto sanitario che resta di primaria importanza) si sta facendo sentire su diversi settori della nostra vita lavorativa. E sui trasporti e chi, come per esempio all’interno dell’aeroporto di Firenze, ci lavora. Come testimonia anche la fotografia concessa alla nostra redazione dal gruppo Facebook “W la nuova pista di Peretola” che testimonia in modo inequivocabile come alcune serrande siano state abbassate a causa della riduzione di passeggeri. Intanto, con il divieto di spostarsi in Italia, se non per motivi necessari, anche le compagnie aeree hanno iniziato a rimodulare i propri servizi. In particolare, sono due le compagnie che, come comunicano Toscana Aeroporti e Aeroporto di Firenze, hanno sospeso i collegamenti con l’Italia.

Ryanair ha annunciato ieri, martedì 10 marzo, “la sospensione dell’intero programma di voli da/per l’Italia e sul territorio nazionale, a seguito alle misure messe in atto Governo italiano sull’intero paese per contenere la diffusione del Coronavirus. Questi tagli aggiuntivi verranno implementati come segue: dalle 24 di mercoledì 11 marzo fino alle 24 di mercoledì 8 aprile Ryanair sospenderà tutti i voli nazionali italiani. Dalle 24 di venerdì 13 marzo fino alle 24 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli internazionali da/per l’Italia”.

“Tutti i passeggeri interessati riceveranno notifiche via e-mail con le informazioni su queste cancellazioni. I viaggiatori che hanno l’esigenza di rimpatriare possono ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla mezzanotte di venerdì, 13 marzo. I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere fra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi. Ryanair continua a seguire scrupolosamente le linee guida dell’OMS e del Governo nazionale e tutte le restrizioni di viaggio. La situazione si modifica di giorno in giorno e tutti i passeggeri dei voli interessati da divieti di viaggio o cancellazioni vengono informati via e-mail con proposte di cambio volo, rimborso completo o credito di viaggio”.

“Si informano i passeggeri che Air France – si legge invece sulla pagina Facebook di Aeroporto di Firenze – ha annunciato oggi la sospensione dei collegamenti verso tutte le destinazioni italiane a partire dal 14 marzo e fino al 3 aprile incluso a causa dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19. Fino al 13 marzo, Air France effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia per consentire ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio”.

“La compagnia adatta il suo programma di volo in base alla domanda e, a partire dal 14 marzo e fino al 3 aprile incluso, Air France sospenderà i collegamenti verso tutte le sue destinazioni italiane. Fino al 13 marzo, Air France effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia per consentire ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio. Misure commerciali, consultabili su airfrance.it, sono state introdotte per tutti i passeggeri che desiderano posticipare il viaggio indipendentemente dalle condizioni e dalla destinazione del biglietto originale”.

Una nota, sempre di ieri, di Toscana Aeroporti e Aeroporto di Firenze confermava comunque che lo scalo di Firenze e quello di Pisa erano regolarmente operativi. Oggi, mercoledì 11 marzo, tanti però i voli cancellati: a Firenze si contano 15 voli cancellati in partenza e 15 in arrivo, mentre a Pisa ne sono stati cancellati 8 in partenza e 7 in arrivo.