Aeroporto, Fattori replica a Renzi: “Assurdo paragonare Peretola al ponte Morandi…”

FIRENZE – “La nuova pista dell’aeroporto di Firenze è diventata un’ossessione per l’attuale maggioranza regionale. Oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è arrivato addirittura a paragonare l’ampliamento dello scalo di Peretola alla ricostruzione del ponte Morandi, avanzando l’assurda proposta della nomina di un commissario”. E’ quanto ha affermato il capo gruppo di Sì-Toscana a Sinistra in Consiglio regionale, Tommaso Fattori, che ha aggiunto: “Renzi ha parlato di “norme farraginose” e “cavilli” che bloccano le procedure. Eppure la sentenza del Consiglio di stato è stata chiara e inequivocabile e ha dimostrato che in Italia nessuno può violare le leggi. Il Masterplan presentato da Toscana Aeroporti talmente era lacunoso e mancante di elementi essenziali che non si poteva neanche definire progetto. Avrebbe dovuto essere respinto dai Ministeri, senza bisogno di ricorrere alla giustizia amministrativa, ma invece si è voluto procedere di forzatura politica in forzatura politica, facendo perdere alla collettività tempo e denaro”. “Mi chiedo – ha aggiunto Fattori – perché Renzi, al pari del candidato del centro-sinistra alle prossime regionali della Toscana, Eugenio Giani, non si arrendano di fronte all’evidenza e non prendano atto che hanno vinto i comitati, le associazioni, i sindaci, i cittadini della Piana e tutti coloro che hanno a cuore la qualità della vita e la qualità dell’ambiente”.