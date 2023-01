“Aeroporto, il nuovo Masterplan è più impattante del precedente”: iniziativa del M5S, il Comune mette nero su bianco

CAMPI BISENZIO – Un tavolo con tutte le forze politiche contrarie all’ipotesi del nuovo Masterplan dell’aeroporto: è quello di cui si è fatto promotore Il Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio “in concomitanza – spiegano in una nota – con lo svolgimento del dibattito pubblico per la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze, che […]

CAMPI BISENZIO – Un tavolo con tutte le forze politiche contrarie all’ipotesi del nuovo Masterplan dell’aeroporto: è quello di cui si è fatto promotore Il Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio “in concomitanza – spiegano in una nota – con lo svolgimento del dibattito pubblico per la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze, che ha visto il Comune di Campi Bisenzio “silente” in virtù dello scioglimento del consiglio comunale e del relativo commissariamento”.

Tavolo a cui hanno partecipato, oltre allo stesso M5S, anche Pd, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Articolo1 MDP, Sinistra Civica per Campi, Fare Città, Lista Civica Sì Parco No Aeroporto, Gruppo Misto, Impegno Vero e Lista Civica Liberi di Cambiare, che hanno indirizzato al Commissario Straordinario del Comune di Campi Bisenzio “una lettera in cui chiedono di organizzare uno studio per stabilire quale impatto sul territorio e quali effetti sulla salute della popolazione potrebbe portare la realizzazione della nuova pista aeroportuale di Firenze; di produrre osservazioni a tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini nei procedimenti amministrativi intrapresi nella fase progettuale dell’aeroporto”.

Il M5S, infatti, vuole rivendicare il fatto di essere “una delle poche forze politiche che ha sempre contrastato l’ipotesi di realizzazione di una nuova pista aeroportuale a Firenze a tutti i livelli: comunale, regionale e nazionale. Di fronte al sentimento diffuso, nella popolazione campigiana, di forte preoccupazione per il nuovo tentativo di realizzare una nuova pista dopo la bocciatura definitiva del vecchio progetto Masterplan 2014-2019 da parte del Consiglio di Stato, ci siamo fatti carico di una iniziativa per salvaguardare la salute della comunità campigiana e gli interessi del territorio dove questa vive. Abbiamo cercato di portare il maggior numero di forze politiche, che rappresentasse la maggioranza della popolazione, a redigere un documento di contrarietà al Progetto Masterplan 2035”.

E a seguito della presentazione di questa lettera “il Commissario Straordinario – conclude il comunicato – ha emanato una delibera di consiglio nella quale viene evidenziato che l’attuale ipotesi progettuale di Toscana Aeroporti risulta maggiormente impattante dal punto di vista ambientale e acustico rispetto alla soluzione precedente. Delibera che, con l’allegato studio che ha evidenziato tali criticità, è stata trasmessa al coordinatore del dibattito pubblico. La nostra iniziativa quindi ha fatto sì che il Comune di Campi Bisenzio si sia posto ufficialmente contro la realizzazione della nuova pista aeroportuale di Firenze. Questo è solo l’inizio di una forte attività politica in difesa degli interessi dei cittadini, la loro salute e il loro territorio e lavoreremo affinché Campi Bisenzio diventi una città dove i valori dei beni comuni, dell’ecologia integrale, della giustizia sociale, dell’innovazione tecnologica e dell’economia eco-sociale di mercato trovino casa”.