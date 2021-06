Aeroporto. Il sindaco Falchi “Nessuna novità nel piano di sviluppo, ma noi restiamo fermi sulle nostre posizioni”

SESTO FIORENTINO – “Dalle prime informazioni il piano di sviluppo aeroportuale presentato oggi non pare riportare particolari novità rispetto a quello già ripetutamente bocciato”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Falchi commentando il piano di sviluppo infrastrutturale di Toscana Aeroporti. “Attendiamo, ovviamente, di leggere gli atti e di valutare il progetto nel merito, al di là degli annunci che, negli ultimi anni, sono sempre stati smentiti. – prosegue il sindaco Falchi – Per quanto ci riguarda rimaniamo fermi sulle nostre posizioni in difesa del Parco della Piana quale elemento ordinatore per tutta l’area e non come spazio verde residuale per mitigare l’enorme impatto ambientale della nuova pista. La nostra contrarietà rimane e continueremo a farla valere in tutte le sedi”.