Aeroporto. Insieme cambiamo Sesto “La nuova bocciatura: una bella notizia”

SESTO FIORENTINO – “La nuova bocciatura da parte del Consiglio di Stato dell’ampliamento dell’aeroporto fiorentino è una bellissima notizia”. E’ il commento di Insieme Cambiamo Sesto appresa la notizia del “no”del Consiglio di Stato alla Via dell’aeroporto di Peretola. “La costanza e la coerenza dei comitati – prosegue la nota – sorretti dalla grande maggioranza della popolazione della zona, che per primi si erano rivolti alla magistratura affinchè fosse impedita la devastazione della Piana fiorentina, ha dato i suoi frutti. E’ una vittoria della società civile che si batte per la salvaguardia del territorio e della salute di chi vi abita e che è riuscita a portare dalla sua parte anche le Amministrazioni locali della zona”.

“A questo punto appaiono fuori dalla storia tutte quelle posizioni politiche che continuano a sostenere la scelta dell’ampliamento dell’aeroporto – prosegue Insieme Cambiamo Sesto – Il futuro è legato ormai in maniera imprescindibile ad un nuovo rapporto con il territorio e con tutto l’ecosistema: opere pubbliche faraoniche e di impatto lacerante debbono essere abbandonate. La priorità va a tutte quelle iniziative capaci di equilibrare lo sviluppo con la salvaguardia e il miglioramento del bene comune e della qualità della vita: le nostre zone, come tutto il pianeta, chiedono scelte coraggiose, compatibili con l’ecosistema e sorrette da una visione dello sviluppo basata su valori nuovi e lungimiranti”.

Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto bene comune