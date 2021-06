Aeroporto. Italia Viva “Come la pensa il PD? E il sindaco Falchi cosa dice dopo aver appoggiato Giani alle Regionali?”

SESTO FIORENTINO – “Il nuovo piano infrastrutturale presentato stamattina da Toscana Aeroporti indica con chiarezza la road map per la realizzazione degli interventi necessari per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. Un piano necessario per tutto il territorio sestese, fiorentino e toscano, nell’ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo economico e sociale delle […]

SESTO FIORENTINO – “Il nuovo piano infrastrutturale presentato stamattina da Toscana Aeroporti indica con chiarezza la road map per la realizzazione degli interventi necessari per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. Un piano necessario per tutto il territorio sestese, fiorentino e toscano, nell’ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo economico e sociale delle nostre città”. Lo afferma in una nota Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale: oltre alle varie previsioni in tal senso, è giunto il momento di dare risposte definitive alle migliaia di sorvolati attuali, tra cui ci sono i tanti sestesi di Quinto Basso e in generale del centro abitato. – prosegue la nota – La presenza del presidente Giani e del sindaco Nardella questa mattina é un segnale importante di come le istituzioni fiorentine e toscane stiano operando unite nella stessa direzione. Ci chiediamo invece come la pensa il PD sestese sull’argomento: ormai da mesi nessuna parola viene detta a riguardo. Ci auguriamo che la coerenza prevalga su spiccioli interessi elettorali. E, in quanto a coerenza, il sindaco Falchi cosa avrà da dire, dopo aver appoggiato Giani alle Regionali dell’anno scorso?”