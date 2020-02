Aeroporto. Italia Viva “L’aeroporto rappresenta un’infrastruttura essenziale”

SESTO FIORENTINO – “L’aeroporto è una infrastruttura essenziale” si legge in una nato a firma dei Comitati di Italia Viva di Sesto Fiorentino e Calenzano che, prosegue la nota “prendono atto della decisione del Consiglio di Stato in merito al ricorso al TAR sulla VIA riguardante il masterplan dell’aeroporto di Peretola”.

“Italia Viva, fatto salvo le opere necessarie di mitigazione e tutela ambientale – prosegue la nota – ritiene che l’aeroporto rappresenti un’infrastruttura essenziale, per garantire la sicurezza dei voli con il nuovo tracciato e lo sviluppo economico e sociale futuro del territorio fiorentino e della stessa Regione Toscana” e, si legge “ritiene inoltre deplorevole il comportamento di quei politici che in queste ore stanno festeggiando sulla pelle della crescita economica e dello sviluppo sostenibile della Toscana”.