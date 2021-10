Aeroporto, l’assessore Giorgetti: “Avanti con lo sviluppo dello scalo fiorentino”

FIRENZE – Avanti con lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze: ieri l’assessore alla mobilità e grandi infrastrutture di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti, in consiglio comunale, rispondendo a un question time, ha tracciato la linea dell’amministrazione sul futuro dello scalo fiorentino. “La previsione del nuovo aeroporto è riportata nel Piano strutturale e nel Piano strategico oltre ad essere un punto significativo del programma di mandato, – ha detto l’assessore – siamo in contatto e in accordo con la Regione per proseguire l’iter per giungere alla realizzazione del nuovo aeroporto. Apriremo una fase nuova di dialogo con l’amministrazione dei comuni interessati dal progetto e in particolare con Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio”. Sulla questione dell’inquinamento “prodotto” dal futuro scalo l’assessore ha aggiunto: “Molti, quando parlano di inquinamento atmosferico e inquinamento acustico, dimenticano che oggi gli aerei sorvolano a bassa quota gli abitanti di Brozzi, Peretola e Quaracchi”.

“Nella predisposizione del Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e Metropolitana con i Comuni di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze relativamente alla ferrovia – ha continuato Giorgetti – si prevedono maggiori collegamenti fra la costa e Firenze anche per poter utilizzare l’Alta Velocità ma allo stesso tempo si condividono progetti di sviluppo dei due scali aeroportuali Galilei e Vespucci in una visione integrata e complementare, perseguendo i piani di investimento sui due scali con la società unica di gestione. In base a questo siamo in attesa della presentazione di un nuovo Masterplan”. “L’amministrazione è sempre disponibile al confronto purché sia corretto, dia una lettura ‘vera’ della situazione, tenga conto di tutti gli interventi e gli aspetti programmatici messi in campo per ridurre l’inquinamento” ha concluso l’assessore Giorgetti.