Aeroporto, l’Unione sindacale di base non ci sta e preannuncia una mobilitazione dei lavoratori

FIRENZE – “Le voci di corridoio ci avevano azzeccato dunque, e non solo non è arrivata la smentita ma è addirittura arrivata la conferma che la trattativa per la vendita di TAH è concreta e forse anche a uno stadio avanzato”. La Rsa Usb/TAH di Pisa e Firenze non nasconde la propria preoccupazione: “L’incontro di stamani fra il […]

FIRENZE – “Le voci di corridoio ci avevano azzeccato dunque, e non solo non è arrivata la smentita ma è addirittura arrivata la conferma che la trattativa per la vendita di TAH è concreta e forse anche a uno stadio avanzato”. La Rsa Usb/TAH di Pisa e Firenze non nasconde la propria preoccupazione: “L’incontro di stamani fra il gestore aeroportuale Toscana Aeroporti e le organizzazioni sindacali di TA/TAH non ha chiarito i molti quesiti rimasti aperti, ma la notizia principale, che cambierà le sorti delle relazioni industriali da ora in poi, sta tutta nella dichiarazione dell’Ad Roberto Naldi: c’è un acquirente, non meglio specificato, interessato a rilevare TAH e i suoi circa 500 addetti tra Pisa e Firenze. Dopo aver fatto tutte le solite rassicurazioni di rito, buone per chi non conosce il mercato delle società di Handling in Italia, Toscana Aeroporti, in barba agli impegni di sviluppo e lavoro che si era assunta al momento di rilevare Firenze e privatizzare Pisa, dimostra ancora una volta che fra lei e i suoi obiettivi di multinazionale finanziaria nulla si può interporre. All’azienda abbiamo già detto tutto quello che pensiamo di queste operazioni spregiudicate, ma in questo momento è ai lavoratori di TAH e di TA che ci vogliamo rivolgere e a loro diciamo: mobilitazione”.