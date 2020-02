Aeroporto. Moscardi (SI) “Ora occorre che il prossimo Presidente della Regione non riapra quella partita”

SESTO FIORENTINO – “L’aeroporto di Peretola non s’ha da fare! Così ha deciso il Consiglio di Stato. E’ una vittoria dei cittadini, dei comitati, di tutte quelle forze politiche, a partire da Sinistra Italiana che si sono sempre battute contro la scelta scellerata di costruire in un parco una pista aeroportuale”. Si esprime così, dopo la notizia del Consiglio di Stato, Ivan Moscardi segretario metropolitano Firenze Sinistra italiana. “Ora – prosegue Moscardi – occorre che il prossimo Presidente della Regione non riapra quella partita. Il dovere di tutte le forze che hanno creduto e che credono in un modello di sviluppo diverso e ambientalmente compatibile è quello di individuare una persona, a candidato Presidente della prossima giunta regionale, che creda in un diverso modello di sviluppo, non più fondato sulla ruspa e il cemento. Lancio un appello alle forze della Sinistra, al Movimento 5 Stelle e a quei settori avanzati ed ecologisti dei democratici, per trovare insieme una candidatura degna di questo nome, al fine di arginare le forze sviluppiste e liberiste che si annidano dentro la destra tutta e anche, purtroppo in settori decisivi del Partito democratico toscano”.