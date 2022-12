Aeroporto, Palagi e Bundu (Sinistra Progetto Comune): “Palazzo Vecchio ascolti la Piana”

FIRENZE – “Mentre in Sicilia riprendere il dibattito sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di quella regione, in Toscana – dove il Partito Democratico ha già operato in tal senso – si rinnovano i no a un nuovo aeroporto di Peretola, da parte di importanti Comuni e di realtà locali dello stesso centrosinistra”: lo dicono i […]

FIRENZE – “Mentre in Sicilia riprendere il dibattito sulla privatizzazione degli scali aeroportuali di quella regione, in Toscana – dove il Partito Democratico ha già operato in tal senso – si rinnovano i no a un nuovo aeroporto di Peretola, da parte di importanti Comuni e di realtà locali dello stesso centrosinistra”: lo dicono i consiglieri comunali in Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu che poi aggiungono: “Per noi è impressionante quanto il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, ignori un intero territorio, come quello della Piana: forse pensa di poterla trattare come fosse un ripostiglio o una discarica del capoluogo? A noi questa visione non ha mai convinto e invitiamo tutto il sistema politico a superare visioni anacronistiche di mitologici modelli di sviluppo insostenibili per il territorio”. “Con l’occasione, guardando con preoccupazione anche a quanto avviene per l’handling, torniamo a chiedere azioni urgenti per la tutela della salute della popolazione sorvolata, secondo le competenze specifiche riconosciute al Sindaco in tal senso. Non si può, a giorni alterni, applaudire la crescita dei flussi turistici – concludono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – e poi lamentarsi di ciò che implica favorire la possibilità di atterrare a poca distanza dal centro storico”.