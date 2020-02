Aeroporto. Per Sesto “Avevamo ragione noi”

SESTO FIORENTINO – “Ci dicevano che tutto era già deciso, che non potevamo fermare un percorso già avanzato, che tutto era stato fatto nel rispetto di leggi e territorio. Non solo abbiamo dimostrato che avevamo ragione ma anche che potevamo, insieme, fermare un’opera i cui effetti sarebbero stati devastanti per cittadini e ambiente”. Ad affermarlo in una nota, il gruppo Per Sesto riferendosi alla decisione del Consiglio di Stato sull’aeroporto di Peretola.

“Oggi è una giornata di festa per Sesto Fiorentino e per tutta la Piana. – prosegue la nota – La politica ha in passato deciso di fare un passo indietro, tutelando gli interessi di pochi a danno dei molti. Da domani ci auguriamo che si inizi un nuovo percorso, fatto di ascolto e impegno, difesa di un equilibrio ambientale e urbanistico delicato e di un territorio che merita rispetto”.