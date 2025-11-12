SESTO FIORENTINO – “Abbiamo appreso in queste ore della pubblicazione del decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo acquisito la documentazione e i nostri uffici la stanno approfondendo, anche se già da una prima ricognizione il decreto e i suoi allegati confermano nel merito tutte le criticità emerse nelle fasi precedenti e non superate poiché insuperabili. Come preannunciato, impugneremo il decreto di fronte alla giustizia amministrativa, chiamata ancora una volta a impedire la realizzazione di un’opera sbagliata e impattante sostituendosi alla politica, incapace di interpretare le richieste e le necessità del territorio. Nei prossimi giorni daremo mandato formale agli uffici di preparare il ricorso: sarà uno dei miei ultimi atti da sindaco, ma questa battaglia andrà avanti con l’impegno e la determinazione di tutta la Giunta che resterà in carica fino alle elezioni”. Così il sindaco Lorenzo Falchi commenta la pubblicazione del decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze.
Aeroporto. Pubblicazione decreto Via. Falchi “Ricorreremo al Tar”
