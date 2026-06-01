Il sindaco Sforzi vara la giunta comunale e rilancia le politiche di genere

SESTO FIORENTINO – Non ha perso tempo il sindaco Damiano Sforzi, dopo una settimana dalle elezioni amministrative che lo hanno visto alla guida della città, ha presentato la giunta comunale. “Credo sia tra le prime Giunte della Toscana ad essere presentata, se non la prima è una delle prime – dice il sindaco Damiano Sforzi – […]

SESTO FIORENTINO – Non ha perso tempo il sindaco Damiano Sforzi, dopo una settimana dalle elezioni amministrative che lo hanno visto alla guida della città, ha presentato la giunta comunale. “Credo sia tra le prime Giunte della Toscana ad essere presentata, se non la prima è una delle prime – dice il sindaco Damiano Sforzi – e questo manda il messaggio di grande coesione tra tutte le forze politiche e grande volontà per iniziare subito il lavoro per amministrare la città. I criteri di scelta sono stati la competenza, la capacità e la rappresentatività delle forze politiche”. I nomi rispecchiano anche le liste che lo hanno sostenuto e così i sette assessori (3 donne e 4 uomini). Quasi tutti sono al debutto, mentre Massimiliano Kalmeta è già stato assessore nella prima Giunta Falchi e Francesco Chini assessore a Vicchio. Sforzi ha tenuto le deleghe alle politiche giovanili, al personale, alla protezione civile, alla transizione energetica e alla Polizia municipale. Per le deleghe, il sindaco, rilancia le politiche di genere. “Politica di genere e pari opportunità sono tornati ad essere una delega di giunta – precisa il primo cittadino – e stanno a dimostrare quanta attenzione abbiamo per questo tema”.

Confermata vicesindaca Giulia Barducci, 39 anni, (Pd) con le deleghe di urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo del Polo scientifico e tecnologico. Sempre dal Pd arrivano: Antonio Bindi, 58 anni con deleghe al Bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, affari generali e legali, istituti di partecipazione, bandi e fondi europei, casa e Francesco Chini, 49 anni, che ha un ruolo all’interno della Confesercenti della Piana. Chini ha le deleghe allo sviluppo economico, alle attività produttive, commercio, mercato e rapporti con le categorie economiche, promozione turistica e del territorio, ambiente e cura del verde, agricoltura, caccia.

Chiara Meriggi, 54 anni, ha le deleghe della scuola, politiche educative, trasferimento tecnologico e rapporti con l’Università e Massimiliano Kalmeta, 53 anni con le deleghe alle politiche sociali, volontariato, integrazione e solidaerietà, sport, società partecipate. Entrambi sono espressione di PerSesto. Irene Falchini 29 anni è la più giovane nella Giunta Sforzi, a lei sono andate le deleghi alla cultura, al lavoro, gemellagg e cooperazione internazionale, pari opportunità e politiche di genere, trasparenza amministrativa, servizi demografici, Urp, innovazione. Nella precedente Giunta Falchi, Falchini era consigliera delegata per le Pari opportunità. A Fabio Nannini, ex consigliere comunale, 41 anni sono andate deleghe ai lavori pubblici, mobilità e viabilità. Entrambi sono espressione di Avs. La prima giunta si riunirà giovedì mattina. “Nella prima giunta – dice il sindaco Sforzi – verrà affronta l’aggiornamento del ricorso contro il decreto della nuova pista aeroportuale, poi inizieremo a lavorare su tutto il resto”. Per il consiglio comunale, invece, si dovrà attendere ancora qualche giorno. L’ipotesi è che l’insediamento del consiglio avvenga tra l’8 e il 18 giugno.