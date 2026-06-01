PRATO – Come ogni inizio del mese, torna l’appuntamento con “Estra Notizie” e con tutte le novità del gruppo sintetizzate in sessanta secondi. A giugno ecco quindi la dichiarazione di sostenibilità 2025 che riguarda tutte le società del gruppo, il progetto educativo “Missione Eco-Green” che ha coinvolto studenti in tutta Italia e i risultati del bilancio di Estra Energie. Per tutti i dettagli guarda il video, buona visione.
“Estra notizie”, tutte le novità del mese in sessanta secondi. Con un occhio di riguardo a sostenibilità e ambiente
PRATO – Come ogni inizio del mese, torna l’appuntamento con “Estra Notizie” e con tutte le novità del gruppo sintetizzate in sessanta secondi. A giugno ecco quindi la dichiarazione di sostenibilità 2025 che riguarda tutte le società del gruppo, il progetto educativo “Missione Eco-Green” che ha coinvolto studenti in tutta Italia e i risultati del […]