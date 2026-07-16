Campi Bisenzio saluta il comandante Tocci. Fra ricordi e tanti momenti vissuti insieme: “Sono io che ringrazio voi”

CAMPI BISENZIO – Ultimo giorno da comandante per Giorgio Tocci. Che da oggi, 16 luglio, raggiunti i 60 anni di età, non guiderà più la Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio. Una data che è un condensato di emozioni, umani e professionali. Spesso anche entrambi insieme. Come in occasione della drammatica alluvione del novembre 2023 quando, insieme ai suoi uomini, oltre a essere al servizio della comunità campigiana, fu impegnato a ripulire l’edificio di via Saliscendi, sede della Stazione, colpito duramente dalla furia dell’acqua e del fango. Una data che era stata anticipata alla fine di giugno quando la presidenza del consiglio comunale, su iniziativa del presidente Antonio Montelatici, ha voluto consegnargli una targa come saluto, ma anche come ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio. Oltre a essere un segno di stima e amicizia per i tanti momenti condivisi insieme.

“Lo conosco da tanti anni e per questo lo saluto anche da amico, – ha detto Montelatici – è sempre stato vicino ai cittadini, un motivo in più di cui dovrà essere orgoglioso quando ricorderà il suo impegno a Campi”. Dove era arrivato nel 2020, come vice dell’allora comandante Giovanni Rodi, dopo essere stato vicecomandante della stazione di San Piero a Ponti dal 1998. Poi, nel 2021, la sua nomina. Un momento emozionante, quindi, quello vissuto in consiglio comunale, circondato dai suoi familiari, ma anche da tanti dei suoi colleghi, fra cui Agatino Roccazzello, comandante della Compagnia carabinieri di Signa, e Francesco Leuter, comandante della Stazione di San Piero a Ponti. “Nel comandante Tocci – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – ho sempre trovato competenza e passione, soprattutto nelle tante vicende che abbiamo dovuto condividere in questi tre anni”. Quindi la consegna della targa, “un pensiero di cui sono veramente onorato – ha detto il comandante Tocci -, un riconoscimento di cui sono felice e per il quale sono io a ringraziare voi”.