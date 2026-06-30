PRATO – Estra Notizie, nel mese di luglio si parla di un nuovo traguardo per il progetto di agricoltura sociale nel carcere di San Gimignano, del rinnovo dell’intesa con Confindustria Toscana Sud per sostenere la competitività delle imprese e della conferma dell’impegno di Estra a fianco delle famiglie con la campagna “Bolletta sospesa”. Spazio anche ai risultati del bilancio di Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo. Nel video tutti i dettagli, buona visione.
Estra Notizie, dall’agricoltura sociale alla “Bolletta sospesa”: sessanta secondi alla scoperta dell’azienda e degli obiettivi raggiunti
PRATO – Estra Notizie, nel mese di luglio si parla di un nuovo traguardo per il progetto di agricoltura sociale nel carcere di San Gimignano, del rinnovo dell’intesa con Confindustria Toscana Sud per sostenere la competitività delle imprese e della conferma dell’impegno di Estra a fianco delle famiglie con la campagna “Bolletta sospesa”. Spazio anche […]