Inaugurato il ponte sulla Sp9 “Di Comeana” dopo gli interventi di consolidamento strutturale

CARMIGNANO/SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per il ponte lungo la Sp9 “Di Comeana”, nel Comune di Carmignano, in prossimità della stazione ferroviaria e al confine con il Comune di Signa. L’inaugurazione segna la conclusione di un importante intervento di consolidamento strutturale e riqualificazione dell’opera, finalizzato a garantirne la piena sicurezza e funzionalità. E ha […]

CARMIGNANO/SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per il ponte lungo la Sp9 “Di Comeana”, nel Comune di Carmignano, in prossimità della stazione ferroviaria e al confine con il Comune di Signa. L’inaugurazione segna la conclusione di un importante intervento di consolidamento strutturale e riqualificazione dell’opera, finalizzato a garantirne la piena sicurezza e funzionalità. E ha visto la presenza del presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, insieme al sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, e al sindaco di Signa, Giampiero Fossi, accompagnato dal consigliere comunale Luca Allegri.

Il ponte, realizzato fra il 1949 e il 1952 in sostituzione di quello distrutto durante il secondo conflitto mondiale, è stato interessato da un intervento di recupero conservativo volto al miglioramento delle condizioni statiche della struttura, della durabilità dei materiali e della sicurezza complessiva dell’infrastruttura, nel pieno rispetto delle caratteristiche originarie dell’opera. Le indagini preliminari avevano infatti evidenziato significativi fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo, con conseguente degrado dei materiali e scopertura delle armature metalliche. In alcuni punti tali criticità avevano compromesso le condizioni di sicurezza strutturale del ponte, rendendo necessario un intervento di risanamento approfondito.

L’opera, avviata nell’ottobre 2024 per un investimento complessivo di 1.720.000 milioni di euro, ha previsto: il recupero delle parti ammalorate del calcestruzzo mediante integrazione delle armature esistenti e applicazione di specifici trattamenti protettivi per gli elementi strutturali; il rinforzo della struttura attraverso l’impiego di materiali compositi ad alte prestazioni, tra cui fibre di carbonio; l’adeguamento e il potenziamento dei parapetti, ottenuto mediante l’inserimento di strutture retrostanti di maggiore altezza, progettate per garantire elevati standard di sicurezza senza alterare l’aspetto originario del ponte; il rifacimento della pavimentazione stradale e la sistemazione del sistema di smaltimento delle acque dell’impalcato; il leggero rialzamento dei marciapiedi rispetto alla carreggiata, con l’obiettivo di migliorare la protezione dei pedoni e ridurre i rischi derivanti da eventuali deviazioni dei veicoli. L’intervento è stato realizzato senza modificare la geometria dell’opera, limitando al minimo l’impatto ambientale e preservandone il valore storico e paesaggistico. A conclusione dei lavori, il ponte risulta pienamente verificato secondo la normativa vigente per i carichi da traffico fino a 44 tonnellate.

L’intervento è stato eseguito dall’impresa Meridionale Costruzioni Group Srl di Cancello ed Arnone (Caserta). La direzione dei lavori è stata affidata a Smart Engineering Srl, con l’ingegner Massimo Losa in qualità di direttore dei Lavori e l’ingegner Luca Ciuffardi come direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. “Come Provincia siamo impegnati a portare avanti un programma costante di manutenzione, risanamento e miglioramento dei ponti della nostra rete viaria. Quello sul ponte di Comeana rappresenta un intervento strategico, fondamentale non solo per garantire la sicurezza dell’infrastruttura, ma anche per favorire una mobilità più efficiente e moderna, a beneficio dei cittadini e del trasporto delle merci, – ha detto Calamai – abbiamo investito risorse significative per il recupero di una struttura lunga circa 50 metri, intervenendo non soltanto sugli aspetti strettamente strutturali, ma anche su tutte le opere complementari: dai parapetti ai percorsi pedonali, fino al completo rifacimento della pavimentazione stradale. Si tratta di un intervento complessivo che restituisce al territorio un’infrastruttura più sicura, moderna e adeguata alle esigenze della mobilità contemporanea”.

“È un intervento importante per la nostra comunità, in uno snodo di collegamento di grande rilevanza per il nostro territorio e per tutto il territorio provinciale, – ha aggiunto Prestanti – è anche la conferma che Carmignano è interessata da forti investimenti nelle infrastrutture stradali, da parte dell’amministrazione comunale e della Provincia di Prato, nonché per quanto concerne servizi fondamentali per i cittadini. Un’azione di ammodernamento, di riqualificazione e di ripristino e manutenzione di beni pubblici. Nel caso specifico, il consolidamento del ponte sulla SP9 di Comeana, sana una situazione mettendo in completa sicurezza il ponte, su una direttrice strategica della mobilità comunale e provinciale verso la Piana fiorentina, molto percorsa e molto usata dai cittadini di Carmignano e non solo”.

“Si tratta di un intervento di grande rilevanza per il nostro territorio e in particolare per l’ingresso del Comune di Signa, un’area strategica per la mobilità e i collegamenti con le realtà limitrofe, – ha concluso Fossi – il consolidamento e la messa in sicurezza del ponte rappresentano non solo un investimento sulla qualità e sulla durabilità delle infrastrutture, ma anche un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e verso chi ogni giorno transita su una delle principali direttrici di accesso alla città di Signa. Un’opera che valorizza un punto nevralgico del nostro territorio, migliorando sicurezza, funzionalità e decoro urbano. L’attività di monitoraggio svolta in questi anni dalla Provincia di Prato ha inoltre permesso di intercettare tempestivamente lo stato di danneggiamento e usura della struttura, consentendo di intervenire in modo programmato e non in emergenza, operando sempre in condizioni di piena sicurezza e prevenendo situazioni di criticità più gravi”.