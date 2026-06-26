Caldo record, Firenze verso nove giorni consecutivi di codice rosso

FIRENZE – Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della salute estende il codice rosso anche a domenica 28 giugno: se le previsioni saranno confermate, la città arriverà a nove giorni consecutivi con il livello massimo di allerta. Il quadro meteorologico resta caratterizzato da un marcato disagio bioclimatico. La temperatura percepita massima è prevista a 38 gradi oggi, 38 gradi domani e 39 gradi domenica, mentre nelle ore più calde della giornata il termometro potrà toccare i 37 gradi oggi e i 38 gradi sia domani sia domenica. Le temperature si mantengono molto elevate fin dalle prime ore del mattino. Alle 9.30 la stazione meteorologica dell’Orto Botanico registrava già 32,5 gradi, Firenze Università 31,8 gradi e il Giardino di Boboli 31,3 gradi.

Anche i dati di ieri confermano l’intensità dell’ondata di calore. Le massime si sono attestate a 39 gradi all’Orto Botanico, 38,1 gradi al Giardino di Boboli e 36,8 gradi a Firenze Università. Il codice rosso viene attivato quando il caldo intenso e le condizioni di disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi, con possibili effetti sulla salute dell’intera popolazione e non soltanto delle persone più fragili. Si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione può contribuire a ridurre sensibilmente gli effetti delle ondate di calore. Il Ministero della salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili. Per informazioni e consigli utili: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/