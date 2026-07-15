Una serata fra moda e cultura: in passerella con gli abiti “firmati” da Pola Cecchi i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Il volontariato in passerella. Dismessi per una sera gli abiti e le “divise” utilizzati per i vari servizi che vedono la Misericordia di Campi Bisenzio da sempre attiva sul territorio, confratelli e consorelle si sono trasformati in modelli e modelle. E hanno sfilato sul tappeto rosso che “ha illuminato” il parco di […]

CAMPI BISENZIO – Il volontariato in passerella. Dismessi per una sera gli abiti e le “divise” utilizzati per i vari servizi che vedono la Misericordia di Campi Bisenzio da sempre attiva sul territorio, confratelli e consorelle si sono trasformati in modelli e modelle. E hanno sfilato sul tappeto rosso che “ha illuminato” il parco di Villa Il Palagio. In occasione infatti degli appuntamenti pensati per quella che è stata definita come “Arena estiva al Palagio”, organizzata in occasione del programma di festeggiamenti per il 480° dalla nascita della Confraternita e realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets, protagonista è stata la moda. Quella di casa nostra, ma che non ha conosciuto e non conosce certo confini. Anzi.

I modelli e le modelle per una sera, infatti, dopo la presentazione del libro presentazione del libro ”Giuliacarla Cecchi” di Cristina Giorgetti, hanno indossato gli abiti della maison di Pola Cecchi, titolare di un atelier di alta moda fondato dalla madre, Giuliacarla, nel 1930 a Firenze, ma soprattutto campigiana doc. E non a caso a sfilare, di fronte a una platea di oltre duecento persone, in quello che è stato un vero e proprio evento di cultura e moda, sono stati tutti campigiani. A guidare le diciotto volontarie e i quattro volontari della Misericordia di Campi Bisenzio, il Provveditore Cristiano Biancalani; insieme a loro anche due rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’assessore Simona Pizzirusso e la consigliera Ivana Fiorita.

In una serata che si è aperta con i saluti del Provveditore che ha ricordato come “l’evento si inserisca nei festeggiamenti del 480° e, in particolare, nel cartellone culturale dell’arena estiva al Palagio”. Ma soprattutto che “l’incasso dell’apericena che ha aperto l’evento e della vendita dei libri sarà devoluto a favore dell’acquisto del nuovo veicolo elettrico di cui la Misericordia vuole dotarsi e per il quale è attiva una raccolta fondi”. Per poi aggiungere: “Voglio ringraziare sentitamente per la sensibilità e disponibilità dimostrate nei nostri confronti la signora Pola Cecchi”. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, sempre Biancalani ha letto una lettera della presidente del Consiglio della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che ha voluto “applaudire le iniziative realizzate per questo importante traguardo”, che hanno, fra gli altri, anche il patrocinio del Consiglio regionale e, in particolare, “per l’evento dedicato alla moda”. Al termine, il Provveditore ha consegnato a Pola Cecchi una targa con uno speciale ringraziamento e il Crest della Misericordia di Campi Bisenzio.