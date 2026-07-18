Carambola di auto in via dei Platani: strada chiusa a lungo, in cinque all’ospedale

CAMPI BISENZIO – Tre mezzi coinvolti, cinque feriti (tutti ricoverati all’ospedale, per fortuna non in gravi condizioni) e la strada chiusa a lungo. E’ questo il bilancio dell’incidente che nel tardo pomeriggio di ieri ha interessato via dei Platani, arteria fondamentale, anche e soprattutto in considerazione della chiusura del ponte dei Tomberli, per spostarsi da San Donnino verso San Piero a Ponti e viceversa. A provocare il sinistro una Opel Corsa, con alla guida un cittadino senegalese di 23 anni e due passeggeri a bordo e che, nel tentativo di fare inversione a U”, si è scontrata con un furgone guidato a sua volta da uuomo di 79 anni. Un impatto violento che ha provocato un’ulteriore carambola contro una Volkswagen Golf con al volante una donna di 68 anni. Immediata la richiesta dei soccorsi: via dei Platani è una strada molto transitata e, vista la dinamica dell’incidente, poteva avere anche conseguenze più gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Campi Bisenzio con due pattuglie, mentre i Carabinieri della Compagnia di Signa si sono occupati del traffico necessariamente deviato in via Andrea Del Castagno. Sul posto i Vigili del fuoco e le ambulanze di Misericordia di San Mauro, Pubblica Assistenza di Campi, Fratellanza Popolare di San Donnino e Misericordia di Comeana, che hanno trasportato i feriti all’ospedale, nessuno dei quali, in base alle ultime informazioni raccolte, in pericolo di vita. Presente anche il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici,