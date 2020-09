Aeroporto. Quercioli (Toscana a Sinistra) risponde a Sanquerin

SESTO FIORENTINO – “Non possiamo che applaudire alle parole di Andrea Sanquerin sulla pista dell’aeroporto; ma allo stesso tempo non possiamo non preoccuparci per la contraddizione”. Ad affermarlo Maurizio Quercioli candidato per il collegio Firenze 4 (Piana) per Toscana a Sinistra a sostegno di Tommaso Fattori, che risponde alle dichiarazioni di Andrea Sanquerin candidato a sostegno […]

“Decenni di bocciature politiche e amministrative dovrebbero fare accantonare una volta per tutte questo progetto. – prosegue Maurizio Quercioli – Chi pensa di poterlo portare avanti eludendo la tutela dell’ambiente con l’aiuto di qualche ‘manina’ troverà… un ostacolo difficile da superare. Sarebbe tutto ottimo se la lista con cui si presenta, Sinistra Civica ed Ecologista, non fosse in coalizione e a sostegno proprio di quel Giani, rappresentante di Matteo Renzi e di quella parte politica che vuole lo sgamo. Ci pare un bell’intervento ma un pò schizofrenico: si attaccano proprio le persone e le scelte che si è deciso di appoggiare pienamente in campagna elettorale. Chi è contro la nuova pista aeroporto non può appoggiare proprio quelli che la vogliono e che stanno organizzandosi i Parlamento per farla passare”.