Aeroporto. Sforzi (centrosinistra) “Una vera e propria furbata assecondata dal Governo”

SESTO FIORENTINO – “Apprendo con forte preoccupazione la notizia del nuovo decreto del Mase per semplificare l’iter di realizzazione del nuovo aeroporto”. Lo afferma il candidato del centrosinistra Damiano Sforzi. “E’ evidente che, a fronte delle molteplici difficoltà tecniche e normative si sceglie la via di non vedere i problemi ma di aggirarli con scorciatoie. – prosegue Sforzi – Preoccupati della valutazione da parte della Commissione Europea, i promotori del progetto provano a far finta che nel parco della Piana non siano presenti “habitat o specie prioritari” per evitare l’ennesima bocciatura di un’opera sbagliata e anacronistica. Grave che il governo delle destre, assecondi questa “furbata” per assecondare interessi privati anziché ammettere che il nuovo aeroporto rappresenta un danno ambientale irreversibile. Lo dico chiaramente, non farò un passo indietro rispetto alla tutela dell’ambiente, del nostro parco e del territorio. Il primo atto, se sarò eletto Sindaco, sarà quello di impugnare anche questo nuovo decreto”.