Aeroporto sì, aeroporto no: intanto a Pisa…

CAMPI BISENZIO – Dopo la sentenza del Consiglio di stato e la “scorpacciata” di dichiarazioni dei giorni successivi, adesso, anche perché “travolti” dall’ondata Coronavirus, il dibattito sull’aeroporto di Firenze si è acquietato. A meno che non si parli di tagli dei voli proprio in rapporto all’effetto Coronavirus. O del vento, così come è successo di recente, che ha costretto lo scalo fiorentino a dirottare o addirittura annullare numerosi voli. Per sorridere un po’, quindi, visto anche il particolare periodo che stiamo vivendo, ecco che durante l’ultimo turno giocato per il campionato di serie B, in occasione della gara casalinga fra Pisa e Perugia, i sostenitori nerazzurri hanno mostrato uno striscione che la dice lunga sulle loro, legittime ambizioni: “Difendiamo il Galilei porta della Toscana”. Un elemento in più, quindi, nella storica “rivalità” che c’è fra le due città.

P.F.N.