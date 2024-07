Aeroporto, Sinistra Civica Ecologista: “Archiviare il progetto della nuova pista di Peretola e puntare sui collegamenti ferroviari Firenze-Pisa”

FIRENZE – “Archiviare il progetto della nuova pista dell’aeroporto di Peretola e puntare sui collegamenti ferroviari tra Firenze e Pisa”: a dirlo, in una nota, è Sinistra Civica Ecologista, che poi spiega: “I quesiti avanzati dalla Commissione tecnica di verifica del Ministero dell’ambiente dimostrano che le criticità sollevate dai Comuni della Piana sulla nuova pista di Peretola sono evidentemente fondate e meritevoli di ulteriori approfondimenti. In generale, evidenziano delle carenze sul fronte progettuale rispetto a temi chiave per il territorio circostante. A questo punto sarebbe saggio prendere atto che non è possibile costruire una nuova pista, archiviare il progetto e puntare con determinazione al potenziamento dei collegamenti ferroviari con lo scalo di Pisa”. E ancora: “Come diciamo da tempo, la discussione attorno alla costruzione della nuova pista ha assunto un carattere esclusivamente ideologico, svincolato dalla realtà, dall’andamento e dalle previsioni del traffico aereo, dalle evoluzioni tecnologiche, soprattutto in materia di riduzione della Co2 in atmosfera. L’attuale Masterplan non cambia di una virgola le motivazioni di chi da anni è contrario a questa opera, un progetto che, se realizzato, comporterà un incremento dei voli e un impatto ancora più pesante sulla Piana fiorentina. L’Italia e l’Europa devono investire nel trasporto ferroviario e nella mobilità sostenibile”.