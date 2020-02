Aeroporto. Sinistra Italiana e Per Sesto: un brindisi per la vittoria del ricorso al Consiglio di Stato

SESTO FIORENTINO – Un brindisi per festeggiare “la vittoria del ricorso al Consiglio di Stato” per l’aeroporto di Peretola, si terrà sabato 22 febbraio alle 16.30 alla Casa del popolo di Querceto, organizzato da Sinistra Italiana e Per Sesto. “Un brindisi – si legge in una nota degli organizzatori – per festeggiare insieme la straordinaria vittoria dei cittadini della Piana, dei Comuni, delle associazioni, dei Comitati contro il progetto di realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze, bocciato anche dal Consiglio di Stato”.