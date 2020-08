Aeroporto. Sinistra per Calenzano “approvato un ordine del giorno contro la nuova pista”

CALENZANO – Il consiglio ha approvato, nell’ultima seduta del 28 luglio, un ordine del giorno presentato da Sinistra per Calenzano-Per la mia Città “per chiedere al Governo delle modifiche alla parte del DL Semplificazioni relativo alle modifiche per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli aeroporti”. “Lo snellimento della burocrazia è un […]

CALENZANO – Il consiglio ha approvato, nell’ultima seduta del 28 luglio, un ordine del giorno presentato da Sinistra per Calenzano-Per la mia Città “per chiedere al Governo delle modifiche alla parte del DL Semplificazioni relativo alle modifiche per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli aeroporti”.

“Lo snellimento della burocrazia è un tema importante, – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano-Per la mia Città – ma come era emerso nei giorni scorsi, l’articolo 50 del Decreto Semplificazioni estende agli aeroporti le procedure autorizzative semplificate riservate finora ai soli porti navali. Questa norma sembra essere stata inserita ad hoc (come rivendicato da esponenti di Italia Viva) per spingere la realizzazione della nuova pista parallela di Peretola, che ricordiamo aver già ricevuto due bocciature dalle autorità competenti. Con l’approvazione del nostro Ordine del Giorno, la maggioranza e l’Amministrazione di Calenzano hanno colto il nostro invito, partecipando con i propri emendamenti, a rinnovare il proprio impegno contro la realizzazione del nuovo Aeroporto, incompatibile con il nostro territorio, con il Polo Scientifico e con la realizzazione del Parco della Piana, assieme agli altri Comuni a noi vicini”.