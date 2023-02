Aeroporto, Stella (FI): “Bene la posizione del Governo su Peretola. Pd ambiguo, i Comuni a guida Dem sono tutti contrari”

FIRENZE – “Accogliamo con grande soddisfazione, ma non avevamo dubbi al riguardo, le parole del ministro Salvini, che ha rimarcato il ruolo strategico dell’aeroporto di Firenze, che “dovrà tornare a crescere, come quello di Pisa. Devono crescere entrambi”. Musica per le nostre orecchie, da sempre ci battiamo per lo sviluppo di Peretola e per un […]

FIRENZE – “Accogliamo con grande soddisfazione, ma non avevamo dubbi al riguardo, le parole del ministro Salvini, che ha rimarcato il ruolo strategico dell’aeroporto di Firenze, che “dovrà tornare a crescere, come quello di Pisa. Devono crescere entrambi”. Musica per le nostre orecchie, da sempre ci battiamo per lo sviluppo di Peretola e per un sistema aeroportuale toscano integrato. Resta sullo sfondo, purtroppo, la posizione ambigua del Partito Democratico, che se da un lato, per bocca del governatore Giani e del sindaco Nardella si dice a favore dell’ammodernamento del Vespucci, dall’altra sconta la netta contrarietà dei sindaci di Prato e dei Comuni della Piana, tutti a guida Pd (o alleati, come nel caso di Sesto Fiorentino)”: a dirlo è il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Finora, anche il sindaco di Firenze e il Pd a Palazzo Vecchio hanno avuto posizioni contrarie allo sviluppo dello scalo fiorentino, – aggiunge Stella – l’anno scorso, la commissione urbanistica del consiglio comunale di Firenze ha approvato, con i voti della maggioranza Pd, una mozione presentata dai 5 Stelle, che impegna Nardella a cercare alternative all’allungamento della pista di Peretola e in particolare a verificare la fattibilità della metropolitana leggera proposta da Enrico Letta. Posizione ribadita alcuni mesi fa dal primo cittadino in un’intervista”.

“Quando lo scalo fiorentino sarà ammodernato e verrà realizzata la nuova pista – conclude il capo gruppo di Forza Italia – il numero dei passeggeri potrà raddoppiare e si genereranno fino a 5mila posti di lavoro. Un sistema aeroportuale funzionante significa sviluppare il nostro territorio e garantire l’arrivo di turisti e businessmen che altrimenti opteranno per scali di altre regioni vicine, in primis Bologna. Nardella dovrebbe saperlo. A questo punto vediamo che posizione prenderà il presidente Giani con la sua giunta, e che sappia difendere gli interessi di imprese e cittadini toscani. Ci auguriamo che tenga fede al suo annuncio di queste ore, ha promesso che la Regione si adopererà per fare partire i lavori all’inizio del 2024”.