Aeroporto, W la nuova pista di Peretola: “Sconcertati dalle dichiarazioni di Letta”

FIRENZE – Nel dibattito sulle recenti dichiarazioni del neo segretario del Pd, Enrico Letta, che nella giornata odierna stanno scatenando un “terremoto” politico, è intervenuto anche il gruppo Facebook W la nuova pista di Peretola che, come dice il nome, è da sempre strenuo difensore dell’ampliamento dell’aeroporto fiorentino. “Grande sconcerto – si legge in una nota – per le dichiarazioni del neo segretario del Partito Democratico che vorrebbe mantenere in vita una pista aeroportuale, quella di Peretola, con delle criticità enormi. Parole dette in libertà quelle del segretario Letta che sicuramente fanno sobbalzare anche moltissimi esponenti del Partito Democratico. Ci rimettiamo alla politica, quella con la P maiuscola, che sa assumersi le sue responsabilità, ha capacità di mediazione e non si limita a fare gli interessi della propria città di provenienza una volta assunti incarichi nazionali per meri calcoli elettorali o per accontentare comitati incapaci di vedere al di là del proprio naso”. “Al contrario – continua il comunicato – bisogna agire immediatamente per riprendere il più velocemente possibile il percorso che ci porterà ad avere finalmente un aeroporto che non gravi più sulla pelle di oltre 20.000 persone tra cui molti bambini che ogni giorno frequentano scuole sorvolate e capace di aiutare le imprese, di tutta la Toscana e non solo pisane, a recuperare quanto hanno perso e perderanno per la pandemia ancora in atto. Ci auguriamo che il segretario del Partito Democratico in futuro non faccia più simili boutade che lo mettono allo stesso livello della leghista Ceccardi con l’aggravante di essere un segretario nazionale per giunta di un partito non abituato a cavalcare l’egoismo dei singoli territori ma abituato a volare più alto”.