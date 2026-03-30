“Affari… a Sesto” un quiz per solidarietà

SESTO FIORENTINO – Un gioco a quiz per solidarietà: è quanto avverrà il 10 aprile al cinema Grotta di via Gramsci. Alle 20.45 del 10 aprile si potrà partecpare al gioco “dei pacchi” “Affari… a Sesto” con la partecipazione dei Manincomici. Il ricavato andrà all’associazione Il sorriso di Pietro. Pietro è stato un bambino che per cinque lunghi anni ha combattuto con straordinario coraggio contro una forma aggressiva di tumore che ha colpito le meningi e il cervelletto. Dopo poco più di un anno dalla sua scomparsa, i genitori e la sorellina hanno deciso di trasformare il loro immenso dolore in un gesto d’amore con l’obiettivo di sostenere le famiglie che, come loro, si trovano a combattere questa dura battaglia accanto ai propri bambini. Il costo dei bislgietti è di 12 euro adulti e 5 euro fino a 13 anni. Prenotazioni: Cinema Grotta, Edicola Landrini.