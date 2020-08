Agevolazioni e riduzioni Tari per emergenza Covid-19

SESTO FIORENTINO – Fino al 30 settembre è possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni per il pagamento della TARI a favore di famiglie e imprese contenute nel pacchetto di interventi messo a punto dal Comune per far fronte alla crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria.Per le utenze domestiche sono state confermate tutte le agevolazioni […]

Per le utenze domestiche sono state confermate tutte le agevolazioni sociali vigenti (portatori handicap, pensionati minimi, nuclei con Isee basso), mentre per le famiglie monoreddito in difficoltà occupazionale sono stati previsti abbattimenti dal 20 al 50% a seconda dei casi dell’intera tariffa.

Le imprese beneficeranno di un rinvio della seconda rata 2020 dal 30 settembre al 30 novembre, oltre all’azzeramento della parte variabile della tassa per tutto il periodo di chiusura imposto da provvedimenti governativi o regionali.

Le agevolazioni saranno riconosciute sulla bolletta di saldo del 2020 (scadenza 31 gennaio 2021).

Il modello per la richiesta è disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/tassa-sui-rifiuti-tari.