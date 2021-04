Aggredisce i Carabinieri: l’uomo guidava ad alta velocità una vettura rubata. Arrestato

SESTO FIORENTINO – Viaggiava alla guida di una vettura a velocità sostenuta in via Lucchese e quando è stato intercettato dai Carabinieri, il conducente in evidente stato di ebrezza alcolica, ha aggredito i militari che gli avevano chiesto le generalità. L’uomo, A.H., marocchino di 40 anni, è stato arrestato con l’accusa del reato di resistenza […]

SESTO FIORENTINO – Viaggiava alla guida di una vettura a velocità sostenuta in via Lucchese e quando è stato intercettato dai Carabinieri, il conducente in evidente stato di ebrezza alcolica, ha aggredito i militari che gli avevano chiesto le generalità. L’uomo, A.H., marocchino di 40 anni, è stato arrestato con l’accusa del reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il fatto si è verificato ieri intorno alle 22.30 in via Lucchese.

I militari dopo essere stati aggrediti con spintoni, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. L’uomo è stato anche denunciato, per i reati di ricettazione, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico in quanto, la vettura a bordo della quale viaggiava era stata rubata qualche ora prima in piazza Puccini a Firenze, la patente di guida gli era stata revocata e, nonostante fosse in evidente stato di ubriachezza, rifiutava di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico. L’arrestato sarà giudicato con il rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna. L’arresto è stato convalidato e applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Firenze con prescrizione di non uscire di casa in determinati orari oltre all’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Signa, nell’ambito di un servizio preventivo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. tese a contrastare la diffusione del virus “Covid-19”.