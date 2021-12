Aggressione al volontario. Sinistra per Calenzano “Atto grave e ingiustificabile”

CALENZANO – “Atto ingiustificabile” così Sinistra per Calenzano giudica l’aggressione avvenuta ieri ai danni di un volontario dell’Associazione Anziani di Calenzano mentre, sotto la pioggia, era impegnato a garantire l’ingresso in sicurezza alla scuola di Settimello. “La causa dell’aggressione? La richiesta di fermarsi per far passare genitori e bambini.- prosegue in una nota, Sinistra per […]

CALENZANO – “Atto ingiustificabile” così Sinistra per Calenzano giudica l’aggressione avvenuta ieri ai danni di un volontario dell’Associazione Anziani di Calenzano mentre, sotto la pioggia, era impegnato a garantire l’ingresso in sicurezza alla scuola di Settimello.

“La causa dell’aggressione? La richiesta di fermarsi per far passare genitori e bambini.- prosegue in una nota, Sinistra per Calenzano – Un atto ingiustificabile e pesantemente aggravato dalle circostanze, in quanto perpetrato nei confronti di un volontario impegnato per la propria comunità, compiuto per futili motivi e addirittura di fronte a una scuola e agli studenti. Auguriamo al volontario una pronta guarigione, ed esprimiamo la nostra solidarietà all’Associazione Anziani e a tutta la rete del volontariato del nostro Comune ferita da questo gesto, auspicando che sia fatta giustizia e rinnovando il nostro impegno affinché sulla violenza e sull’intolleranza prevalga sempre la cultura del rispetto e della civiltà”.