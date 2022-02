Aggressione con un tirapugni in via Montalvo: un minore arrestato e un altro denunciato per lesioni

CAMPI BISENZIO – La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio sono intervenuti nella zona di via Montalvo, vicino al centro di Campi, dove, intorno alle 4.30, era stata segnalata un’aggressione ai danni di tre giovani (tutti e tre 21enni). In particolare, un cittadino, notando i tre giovani con delle lesioni e altri due che si allontanavano dal luogo, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. I quali, giunti tempestivamente sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto riuscendo a rintracciare i presunti autori del pestaggio. Nella circostanza, in base a quanto finora accertato, i due ragazzi rintracciati avevano aggredito senza apparente motivo, utilizzando anche tirapugni, i tre giovani con particolare violenza, colpendoli anche sulla testa, tantoché uno di essi ha avuto 40 giorni di prognosi, poiché, nel tentativo di difendersi, ha riportato la frattura di un dito della mano destra. Le altre due vittime hanno riportato entrambe 6 giorni di prognosi per lesioni. I militari dell’Arma, in base agli elementi raccolti, hanno individuato, poco distante dal luogo dell’aggressione, i presunti autori. Si tratta di due minori, di 16 e 14 anni. Per il 16enne, tratto in arresto, è stato adottato il provvedimento di accompagnamento presso il centro di prima accoglienza minorile di Firenze, mentre il 14enne, denunciato in stato di libertà, è stato affidato ai genitori, in attesa di ulteriori accertamenti e riscontri.