Aggressione in via Petrarca, Lega: “L’ennesimo fatto gravissimo accaduto nella nostra comunità”

CAMPI BISENZIO – “E’ l’ennesimo fatto gravissimo accaduto nella nostra comunità”: Vanessa Fiaschi, segretario della Lega nella Piana per i Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa, torna sull’aggressione di ieri l’altro nei pressi di via Petrarca subìta da un uomo di 83 anni, “a cui va tutta la nostra solidarietà”. “Durante la consiliatura – aggiunge – abbiamo più volte sollecitato, interrogato e spronato l’amministrazione comunale affinché prendesse provvedimenti concreti e si impegnasse nell’attuare misure di sicurezza efficienti. Siamo stati tacciati come quelli in perenne campagna elettorale, quelli che definivano Campi Bisenzio come un Far West generando paure ingiustificate. Abbiamo più volte sottolineato come la politica di sinistra non ponesse mai l’attenzione sul tema sicurezza e non a caso è di questi giorni la statistica che dove amministra il Partito Democratico la percentuale di microcriminalità raggiunge livelli preoccupanti. La nostra battaglia è stata e sempre sarà quella garantire ai nostri cittadini di vivere in sicurezza dentro le loro case e dentro i luoghi di lavoro., Campi merita di più”.