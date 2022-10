Aggressione sulla linea 30: il presidente Bechelli ringrazia il personale di Autolinee Toscane

FIRENZE – “Ringraziamo la Polizia intervenuta, ma soprattutto il nostro personale che ha immediatamente agito con grande professionalità e capacità, accertandosi delle condizioni delle giovani ragazze, riportando la calma e riuscendo ad agevolare il fermo dell’aggressore”: questo il commento del presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, in merito all’aggressione a due ragazze avvenuta oggi sulla linea 30 a Firenze. “Auspichiamo che questi episodi vengano sempre segnalati e presi con grande attenzione dalle forze dell’ordine, con cui la nostra collaborazione è massima, anche con l’intento di definire progetti specifici sulla sicurezza a bordo, – continua Bechelli – ringrazio ancora i nostri dipendenti accorsi. Ad uno di loro ho parlato e rivolto, per tutti, i complimenti da tutta Autolinee Toscane, soprattutto perché, come detto da lui stesso, ha agito ‘come rappresentante dell’azienda e come miglior cittadino possibile”.

E’ successo tutto intorno alle 12.30 quando, secondo le testimonianze raccolte, un giovane di origine straniera avrebbe fatto alcuni apprezzamenti a due giovanissime. Ne è nato un alterco al culmine del quale l’uomo ha picchiato le due giovani. L’autista ha chiesto immediatamente aiuto al deposito dei mezzi che ha sede proprio in via Pratese. Alcuni colleghi, oltre ad avvisare la Polizia, sono intervenuti in soccorso dell’autista e delle ragazze e hanno bloccato l’aggressore.