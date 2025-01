Aggressioni ai volontari delle ambulanze, Misericordie fiorentine: “Il problema purtroppo è sistemico” 

FIRENZE – “Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà ai volontari della Croce Rossa aggrediti durante un intervento di soccorso”: a dirlo è Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, che aggiunge: “Purtroppo questo è solo l’ennesimo episodio di un problema più grande. Per ogni aggressione che arriva agli onori della cronaca, ce ne sono molte altre che non fanno notizia, ma che segnano la quotidianità dei nostri volontari. Chi presta servizio sulle ambulanze sa di dover affrontare emergenze mediche, non di trovarsi in situazioni di pericolo personale. Eppure, sempre più spesso, accade proprio questo”.

Ceccherini sottolinea come questi episodi abbiano un effetto diretto sulla disponibilità dei volontari, in particolare per i turni notturni: “Non possiamo stupirci se sempre meno persone scelgono di mettersi a disposizione per i turni serali. Il timore di subire aggressioni, offese o minacce sta diventando un deterrente concreto per chi vuole aiutare il prossimo. E questo è un problema che non possiamo ignorare”. Il presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina lancia un appello affinché le istituzioni affrontino la questione con maggiore attenzione: “Le forze dell’ordine fanno il possibile, ma nella realtà i primi a intervenire sono sempre i volontari con le ambulanze. Serve una riflessione seria su come garantire maggiore sicurezza a chi opera in strada, perché il rischio è che questo servizio essenziale diventi sempre più difficile da garantire”.