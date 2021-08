Agosto in città. Alla ricerca di relax al Parco Chico Mendes e al parco urbano di Villa Montalvo

CAMPI BISENZIO – Il paese svuotato per le tradizionali ferie nelle settimane centrali d’agosto e la morsa del caldo che non accenna a lasciare la presa, per i campigiani rimasti a casa per fortuna i parchi cittadini rappresentano una via di fuga per passare qualche ora al riparo dal sole o distrarsi un po’. Che […]

CAMPI BISENZIO – Il paese svuotato per le tradizionali ferie nelle settimane centrali d’agosto e la morsa del caldo che non accenna a lasciare la presa, per i campigiani rimasti a casa per fortuna i parchi cittadini rappresentano una via di fuga per passare qualche ora al riparo dal sole o distrarsi un po’. Che le persone rimaste in città in queste settimane siano meno del solito infatti lo si percepisce non solo dal numero minore di auto in giro per il centro o dalle attività chiuse per ferie, ma anche dalla diminuzione dei frequentatori delle aree verdi, che rimangono tuttavia una valida soluzione per trovare un po’ di ristoro dalla calura estiva.

Così capita di incontrare qualche famiglia passeggiare tra gli alberi e gli animali del Parco Chico Mendes o una mamma partita in bicicletta dai Renai con due bambini che si gode un po’ di fresco vicino al lago. Il parco di San Donnino si conferma infatti una delle mete preferite per chi passa l’estate in città anche se la maggior parte delle presenze si registra nel periodo primaverile. “Agosto è il periodo in cui il parco è meno frequentato – spiega Paolo Ceccarelli – abbiamo molte presenze soprattutto nei mesi da aprile a giugno, che sono i momenti in cui vengono più persone, e poi di nuovo tante a settembre. Vengono soprattutto coppie di genitori con i figli o nonni con i nipoti. Il parco comunque continua ad essere aperto anche questo mese con gli stessi orari (da maggio a ottobre 9-13 e 15-19 nei giorni feriali e 9-19 nei festivi, da novembre ad aprile 14-17 nei giorni feriali e 9-17 nei festivi). Anche ad agosto tutte le mattine continua ad essere presente il gruppo che si occupa di accudire gli animali, questi ragazzi fanno davvero un lavoro ammirevole. Questo è uno spazio che viene vissuto molto da tutta la comunità di Campi ma anche persone che vengono da altri Comuni della Piana e da Firenze. E’ uno spazio che abbiamo voluto e a cui dobbiamo voler bene, per settembre poi abbiamo già in programma una serie di iniziative da fare per ricordare i 35 anni dalla chiusura dell’inceneritore di San Donnino”.

Il Chico Mendes però non è la sola meta scelta da chi cerca spazi verdi senza uscire dai confini campigiani. Valida alternativa anche il parco di Villa Montalvo, e se è vero che in agosto è più facile che in altri periodi dell’anno riuscire a trovare panchine libere, non mancano tuttavia gli sportivi ad animare il parco urbano. Molte infatti le persone a scegliere l’area di Villa Montalvo per una corsa in solitaria, una passeggiata tra amici o col cane, un allenamento a pallone tra genitori e figli oppure usando le strutture messe a disposizione per fare attività fisica all’aperto.

Valentina Tisi