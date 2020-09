Ai Gigli arriva la “Safety Car” per ogni necessità

CAMPI BISENZIO – “Hai bisogno di aiuto?” Nessun problema, c’è la Gigli Safety Car, piccola, efficiente e pronta per ogni evenienza.E’ una autovettura elettrica, ad emissioni zero, facilmente riconoscibile ed individuabile,, grazie alla personalizzazione grafica “Gigli Safety Car”, che effettua servizio di controllo e pronto intervento nel parcheggio esterno del Centro Commerciale. Condotta da un operatore di portierato con qualifica antincendio e primo soccorso, la vettura arriva con rapidità dove è richiesto l’intervento. Per chiedere l’intervento della Gigli Safety Car basta chiamare il numero della Sala Controllo 055.8985833.

La Gigli Safety Car al suo interno contiene un kit pronto soccorso, un estintore, un kit segnaletica stradale, un sacco di sorbitene (materiale utilizzabile in caso di perdite di olio o altri liquidi sull’asfalto) e un defibrillatore.

Il servizio, oltre ad innalzare ulteriormente il livello di servizio alla clientela de Centro Commerciale, è stato volutamente progettato e realizzato ad impatto zero, in linea con le attività di responsabilità sociale ed ambientale de I GIGLI.

La Gigli Safety Car va ad arricchire un parco mezzi zero emissioni già composto da 2 scooter elettrici e 2 Segway per la galleria. L’intero progetto è in collaborazione con Barani Group, società che si occupa del servizio di portierato antincendio de I Gigli.

“Il nuovo servizio di sicurezza dedicato al parcheggio, da qui il nome un pò giocoso, ma efficace che abbiamo voluto dare di “Gigli Safety Car”, – spiega Antonino D’Agostino direttore Centro Commerciale I GIGLI – nasce dall’esigenza di fornire ai clienti un supporto tangibile dedicato al primo soccorso, sicurezza antincendio e assistenza stradale, non sempre prerogativa di strutture commerciali simili alla nostra, probabilmente si tratta del primo caso a livello nazionale. Importante anche la partnership con la società Barani Group che ci ha supportato nel dare un’impronta green a tutto il parco veicoli in uso al personale, che sono 100% full electric”.